Principe Harry, l'aneddoto natalizio: l'ultimo regalo della Regina Elisabetta finito dritto nella spazzatura

Nel suo libro autobiografico, il principe Harry racconta diversi aneddoti personali, legati sia alla Famiglia Reale Inglese che a quella che ha poi formato con sua moglie, Meghan Markle. Nel 2020, durante il primo natale trascorso in California, Harry ha raccontato di aver rispettato la tradizione di famiglia secondo la quale i reali si regalano da sempre doni buffi, divertenti e talvolta bizzarri. Meghan ha così pensato di regalare a suo marito un addobbo per l'albero di Natale con sopra una foto della Regina, proprio nell'anno in cui avevano deciso di abbandonare i doveri reali e volare in USA. Il regalo avrebbe suscitato le urla di Harry ma le risate sono durate poco. Il primogenito dei Duchi del Sussex, il piccolo Archie, infatti, ha tolto la decorazione dall'albero facendola cadere a terra in mille pezzi. "Ho afferrato una paletta e ho raccolto i cocci, pensando per tutto il tempo: è strano" ha raccontato Harry.

