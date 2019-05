Il principe Harry accetta le scuse (e un corposo risarcimento in denaro) per la privacy violata: ecco cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaccetta le scuse e un corposo risarcimento in denaro. Si è chiusa a suo favore, infatti, una causa intentata molto tempo fa contro un'agenzia di informazioni e fotografie accusata di aver violato la sua privacy. La, questo il nome della testata, aveva affittato undi un cottage dell'Oxfordshire scelto da Harry come residenza di campagna.In Tribunale, l'agenzia - che ha riconosciuto il proprio "errore di giudizio" - ha offerto un'onerosa transazione che il duca di Sussex ha infine accettato. L'entità della somma riparatoria, tuttavia, resta riservata. A riferire quanto accaduto una nota di Buckingham Palace.La paparazzata dall'alto ha riguardato un luogo che avrebbe dovuto garantire «un elevato livello di privacy», ma nel quale il principe e sua moglie- che il 6 maggio gli ha dato il primo figlio,- «sentono ora di non poter più vivere», secondo una dichiarazione letta di fronte al giudice.