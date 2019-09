Il principe Harry, primo compleanno da papà: ma c'è un problema a causa di Meghan

di Silvia Natella

Il principe Harry ha sposato Meghan Markle rompendo con la tradizione e ignorando le teorie di bigotti e benpensanti. Le premesse per fare breccia nel cuore dei "sudditi" c'erano tutte: l'amore trionfava nonostante il sangue afroamericano, il mestiere di attrice e il divorzio alle spalle della futura duchessa di Sussex. Eppure per i media il 35esimo compleanno del principe sarebbe tra i peggiori.Oggi Harry compie gli anni e in molti sostengono che la sua immagine abbia subito danni significativi proprio a causa di questo matrimonio. Meghan non è ben vista a Corte e le sue abitudini eccentriche (e costose) sono sempre sotto i riflettori. Le cause sostenute dalla coppia reale e la recente nascita delnon sarebbero bastate a farli amare.Per molti Meghan è capricciosa e costringerebbe Harry a scelte impopolari comeMolto è cambiato da quando Meghan è entrata nella vita del secondogenito die le 35 candeline sulla torta potrebbero spingere a un bilancio della vita. Citando Dante Alighieri, il principe si trova nel mezzo del cammin della sua vita e potrebbe chiedersi in cosa stia sbagliando.In un recente intervento in pubblico ha spiegato di avere come priorità la sicurezza della sua famiglia. La reputazione, in fondo, è l'ultimo dei suoi pensieri e, come lui stesso ha sottolineato, «Nessuno è perfetto».