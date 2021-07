Principe Harry, il suo libro sarà «l'ultimo chiodo sulla bara del rapporto con la Royal Family. Carlo non sapeva nulla»

L'annuncio della pubblicazione di un libro autobiografico da parte del Principe Harry, in cui racconterà la sua «storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni imparate», ha fatto infuriare la Royal Family. Secondo fonti di palazzo, a Buckingham Palace non sarebbero stati a conoscenza del nuovo progetto del duca del Sussex definito da fonti interne «l'ultimo chiodo nella bara della relazione della famiglia reale con Harry».

Secondo gli addetti ai lavori la reazione dei reali all'annuncio del lbro sarebbe stata «Un crescente senso di shock e furia». «Questo è il punto di non ritorno, l'ultimo chiodo nella bara della relazione della famiglia reale con Harry», ha dichiarato una fonte reale al Daily Mail. «Il tumulto emotivo mentre aspettano più di un anno per la pubblicazione sarà tortuoso».

Ciò che ha fatto arrabbiare di più i cortigiani è che qualunque cosa dicano nel libro Harry e Meghan Markle, per il principe Carlo e il principe William sarà quasi impossibile contrattaccare in quanto eredi al trono.

Addetti ai lavori vicini al Principe di Galles hanno confermato che Carlo non sapesse nulla del libro a cui il suo secondogenito stava lavorando da più di un anno. Un'altra fonte del Daily Mail ha spiegato: «Il principe Carlo non ne sapeva nulla. È davvero doloroso, sarà difficile per lui sopportarlo. Il presupposto è che prenderà un altro calcio da Harry». «La vera cosa deludente per Carlo è che andava d'accordo con Harry, in realtà molto meglio di William. Si sente così deluso da tutta la faccenda».

Carlo preoccupato per l'immagine di Camilla

Si ritiene che il principe Carlo sia preoccupato per ciò che Harry potrebbe scrivere sulla sua matrigna Camilla. La fonte ha aggiunto: «Siamo onesti, Harry non è mai stato vicino alla duchessa di Cornovaglia. Se documenta la loro relazione tesa nel libro, potrebbe essere molto dannoso in un momento in cui Charles sta gettando le basi per farla diventare regina». Un insider reale ha affermato: «Questa è la fine di ogni stretto rapporto con il duca di Cambridge. Non c'è altro da dire su questo fronte. William crede che il suo comportamento sia vergognoso e di cattivo gusto».

L'annuncio del libro

Il principe Harry ha annunciatpo così il libro di memorie resoconto della sua vita: un resoconto «accurato e completamente sincero». Il libro, che sarà pubblicato dalla casa editrice Penguin Random House, racconterà la sua vita pubblica, compresi gli anni del servizio militare, il matrimonio con Meghan Markle e la paternità. «Lo sto scrivendo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato», ha detto Harry.

«Negli anni ho indossato molti panni, sia in senso letterale che figurato e spero che raccontando la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni che ho imparato, di poter mostrare che non importa da dove veniamo, ma che abbiamo molte più cose in comune di quanto pensiamo», ha detto affermato Harry. L'uscita del libro è prevista per la fine del 2022. I proventi delle vendite saranno donati in beneficenza.