Il Principe Harry dimentica (di proposito) la Regina, sgarbo inaspettato per la Festa della Donna

LOLNEWS.IT - Ieri, 8 marzo, anche il Principe Harry ha voluto fare una dedica speciale per la Festa della Donna. Sul profilo Instagram della fondazione Archewell il duca di Sussex ha infatti pubblicato alcuni scatti dolcissimi della sua vita passata e presente con le figure femminili più importanti. Nel primo scatto lo vediamo insieme a Lady Diana in quello che sembra essere un parco, in atteggiamenti affettuosi e abbigliamento casual; nel secondo, invece, ci sono Meghan Markle e la madre Doria abbracciate, felici e sorridenti. La caption è stringata e si limita a “Buona festa della donna”, ma il messaggio appare eloquente: non sembra strano che il Principe Harry abbia dimenticato di rendere omaggio alla Regina Elisabetta? (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

