Pippo Inzaghi e il nuovo amore: eccola con Angela Robusti, corteggiatrice di "Uomini e donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – E’ scoppiato l’amore fraL’ex calciatore del Milan oggi allenatore e l’ex corteggiatrice di “”, programma seguito da Leggo.it , oggi modella e architetto, sono finalmente usciti alla luce del sole.La notizia, dell’amore fra i due era uscita già la scorsa settimana ma stavolta “Diva e donna” pubblica le immagini della coppia impegnata in una sessione di shopping. E guarda caso, in un negozio specializzato in abiti da sposa nel pieno centro di Milano…