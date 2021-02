Pippo Franco con il figlio Gabriele a Domenica Live: «Lo aiuto a trovare la fidanzata»

Pippo Franco a Domenica Live con Barbara D'Urso: «Aiuto mio figlio a trovare la fidanzata». Al fianco dell’attore, il figlio Gabriele, ora, appunto, single. Sollecitato da Barbara D’Urso, Pippo Franco, riferendosi all’impegno nei confronti del figlio annunciato anche ai giornali, spiega: «Era un gioco cui ci siamo prestati volentieri, ma il tema è importante, specie per i padri che vorrebbero vedere i figli accasati».

APPROFONDIMENTI IL CASO Lady Gaga, il giallo dei cani: ritrovati legati a un palo da una... GRANDI MANOVRE Principe Filippo ancora in ospedale: dopo 2 settimane Carlo...

Lady Gaga, il giallo dei cani: ritrovati legati a un palo da una passante (che avrà ricompensa)

Principe Filippo ancora in ospedale: dopo 2 settimane Carlo "convocato" in ospedale

Dunque, si gioca, ma non del tutto.

Barbara D'Urso apre l'intervista parlando della vita di Pippo Franco e del suo incontro con la mistica Natuzza. Pippo Franco racconta: «Ho avuto la fortuna di incontrare Natuzza. Capitammo nella zona, quando io e mia moglie interpretavamo una commedia. Io ho organizzato tutto, volevo incontrarla. Mia moglie cominciava ad accusare la gravidanza. Lei ci accolse, ci disse: state tranquilli. Il giorno dopo mia moglie ha cominciato a migliorare e poi è andato tutto bene».

Pippo Franco sta con la moglie Piera Bassino da 35 anni.

Gabriele entra poi nel vivo della sua questione sentimentale: «Ho fatto un reality con la mia fidanzata. Dopo ci siamo lasciati. Stavamo insieme da due anni, ci siamo lasciati da più di un anno e mezzo. Ho provato, dopo a frequentare delle ragazze, ma non ho tanto tempo da dedicare».

Barbara D’Urso commenta che forse la scintilla non è scoccata con nessuna. Gabriele conferma ma sottolinea che davvero ha poco tempo e crede molto nelle relazioni, quindi vuole affrontarle in modo serio.

Pippo Franco commenta: «Non do mai consigli i questa circostanza. Amare i figli significa lasciarli liberi».

La fidanzata di Gabriele Pippo era Silvia Tirado. E la fine, non facile, della relazione tra i due, all’epoca, animò il dibattito sul web.

Gabriele sottolinea di non provare rancore per le ex, ma ribadisce con forza che la relazione è finita «per sempre».

E si chiude così, guardando al domani.

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA