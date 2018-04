Pippa Middleton incinta: mamma del primo figlio a 34 anni

Kate Middleton e Pippa su tutte le furie con Meghan, la fidanzata del principe Harry. "Le ha provocate..."​

del primo figlio. Proprio mentre la sorella Kateduchessa di Cambridge, sta per portare a termine la terza gravidanza,arriva l'indiscrezione del Sun sul lieto evento che riguarda la famiglia reale., secondo quanto si legge sul tabloid, sarebbe incinta di 12 settimane, ragion per cui la nascita del primosarebbe prevista ad ottobre., secondo quanto riporta il tabloid, avrebbe confidato agli amici più intimi di aspettare ildal marito, il finanziere James Matthews, 42 anni, e i due «non potrebbero essere più entusiasti».La notizia arriva all'indomani del 92mo compleanno della regina Elisabetta, a pochi giorni dal parto di Kate e a meno di un mese dal matrimonio del principe Harry con l'attrice Meghan Markle, fissato per il 19 maggio. Pippa, che dovrebbe partorire a ottobre, aveva sposato Matthews il 20 maggio dello scorso anno.