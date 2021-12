Piersilvio Berlusconi nonno a 51 anni, la prima foto della bisnipote del Cavaliere: «È nata mesi fa»

Piersilvio Berlusconi è diventato nonno a 51 anni di Olivia. La piccola è nata ad aprile da mamma Lucrezia, primogenita del vicepresidente Mediaset, e papà Josh. Solo ora la notizia è uscita allo scoperto perché la coppia ha sempre tenuto a mantenere la sua riservatezza e perché il settimanale 'Chi' ha pubblicato la prima foto della bisnipote del Cavaliere. Quando Piersilvio si è legato a Silvia Toffanin aveva già una figlia con la modella Emanuela Mussida.

Silvio Berlusconi bisnonno

In tutti questi mesi la numerosa famiglia Berlusconi non ha fatto trapelare nulla, anzi sono venuti al mondo due bambini che si sono aggiunti alla schiera dei nipoti di Silvio Berlusconi. Luigi Berlusconi è diventanto papà e la sorella Barbara ha partorito il suo quinto figlio maschio. Ora per Berlusconi, possibile candidato al Quirinale, inizia l'esperienza da bisnonno.

Piersilvio Berlusconi nonno

Nel numero del magazine in edicola c'è la prima foto della 31enne a passeggio con la bambina in un parco di Milano. Dopo anni di studio e lavoro negli Stati Uniti, ora la donna vive in Italia con il marito americano di cui è noto solo il nome, Josh. Pierslivio ha altri due figli nati dal legame con la conduttrice di Verissimo: Lorenzo Mattia e Valentina Sofia.