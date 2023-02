Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi, lui si "sfoga" sui social: «Vorremmo affrontare questo momento da soli e senza pressioni»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. A confermare la (brutta) notizia è stata proprio l'influencer due giorni fa nella diretta del Gf Vip. Un fulmine a ciel sereno ha rovinato la serata. Dopo due anni di storia, nata proprio tra le mura del loft di Cinecittà e tanti (ma proprio tanti) post condivisi assieme, ora tra Giulia e Pierpaolo c'è aria di burrasca.

Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli

«Io e Pierpaolo stiamo vivendo una crisi. Questo può accadere a tante coppie come noi. Però voglio precisare che non ci sono state liti con piatti volanti e che non si sono stati tradimenti. In questo momento non è certo in discussione il nostro sentimento. Però vogliamo capire come stanno andando le cose e che direzione prenderanno», parole strozzate da lacrime che l'opimnionista del Gf Vip ha voluto trattenere in diretta. nessuno se lo aspettava e probabilmente neanche loro lo avrebbero voluto. ieri, nella giornata di San Valentino, la salemi ha passaro una serata con Alfonso Signorini.

La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ,ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia,senza pressioni❤️ — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) February 14, 2023

Lo "sfogo" di lui

E se l'influencer ha scelto i riflettori del Grande fratello per parlare delle difficoltà di coppia il suo compagno ha scelto Twitter per "sfogarsi"

«Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni». Totti e Ilary ce lo insegnano: tutto può finire, ma noi rimaniamo romantici.