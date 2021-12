Pier Silvio Berlusconi, diventa nonno a 52 anni (ma nessuno lo sapeva): la reazione di Silvia Toffanin

Fiocco rosa in famiglia Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno. A soli 52 anni il compagno storico di Silvia Toffanin è diventato nonno per la prima volta il 21 aprile 2021. La lieta novella è stata tenuta nascosta finora solo per proteggere la piccola Olivia dai media. Prima della conduttrice di verissimo Pier Silvio ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida e dal rapporto nel 1990 è nata la prima figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi. Chi ha dato oggi in esclusiva la notizia fotografando Lucrezia con il passeggino in un parco giochi.

Pier Silvio Berlusconi, chi è la figlia?

Anche Lucrezia, come tutta la famiglia cerca di tenere riservata il più possibile la propria vita privata tant'è che non ha neanche i social, come d'altronde, il papà. del padre della piccola, marito di Lucrezia, non si sa molto, pare che sia statunitense e il suo nome di battesimo sia Josh. È probabile che i due ragazzi si siano conosciuti negli Stati Uniti dove la figlia di pier Silvio studiava e lavorava. Per ora però, secondo il setttimanale diretto da Alfonso Signorini, i neogenitori si sarebbero trasferiti in Italia. Un nuovo arrivo che fa crescere ancor di più la famiglia di imprenditori. Lo scorso luglio è nato il tredicesimo nipote dell’ex premier, frutto dell’amore tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Si tratta di un maschietto, chiamato Emanuele Silvio. Poi, lo scorso lo scorso novembre, è nato il quattordicesimo, figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, chiamato Ettore Quinto.

La reazione di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin si dice felice e emozionata di questa nascita che ha reso il compagno nonno a soli 52 anni. La conduttrice e Pier Silvio stanno insieme dal 2002 e hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, di soli 6 anni.