Michael B. Jordan è l'uomo più sexy del 2020 secondo People

È Michael B. Jordan l'uomo più sexy del 2020 secondo People, che da 35 anni assegna il titolo molto atteso dal pubblico femminile. Jordan, 33 anni, è stato tra le altre cose l'Adonis di Creed. L'attore, trentatré anni, è stato scelto dal magazine americano come uomo più sexy del 2020. «È una bella squadra di cui fare parte», ha commentato il successore di John Legend, uomo più sexy del 2019.

Jordan è il quinto attore di origini afroamericane ad ottenere il riconoscimento: «Una sensazione molto bella», ha detto. La buona notizia è che attualmente pure single: tra i suoi hobby c'è la cucina, le macchine sportive e i videogiochi. Insomma, un ragazzo come tanti, o quasi visto che Time l'anno scorso lo ha annoverato tra i 100 uomini più influenti del mondo. Il suo segreto? «Rendersi conto che non puoi accontentare tutti anche se avessi tutte le buone intenzioni del mondo - ha detto a People - A volte devi solo avere fiducia nell'universo, credere in te stesso e fare ciò che pensi sia realmente giusto. Questo fa la differenza secondo me».

