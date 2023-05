Paris Hilton, morta la cagnolina di 23 anni: «Sono sotto choc, ha riempito la mia vita»

Grande dolore per Paris Hilton. L'ereditiera ha annunciato su Instagram la morte del suo amato chihuahua: Harajuku Bitch (questo il suo nome) aveva ben 23 anni. «Ha riempito la mia vita con tanto amore», ha detto Paris nel suo struggente post dedicato alla cagnolina deceduta. «Oggi il mio cuore si è spezzato nel dire addio al mio prezioso chihuauha, Harajuku Bitch - esordisce la modella e imprenditrice nella sua lunga lettera -.

Per ben 23 anni, ha riempito la mia vita con tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili».

La lettera d'addio di Paris Hilton alla sua cagnolina

Paris Hilton prosegue: «Ha vissuto una vita lunga, bella e iconica, circondata dall'amore fino al suo ultimo sonno tranquillo. Le parole non possono esprimere l'immenso dolore che sto provando in questo momento». E aggiunge: «È sempre stata al mio fianco, dagli eventi più sfarzosi ai momenti di tranquillità dietro le quinte, lei era sempre lì, una piccola palla d'amore che illuminava anche le giornate più buie. Abbiamo condiviso tanti ricordi, risate e lacrime».

«Riposa in pace, mio dolce tesoro - conclude Paris Hilton -. Grazie per aver benedetto la mia vita con il tuo amore incondizionato. Sarai per sempre il mio piccolo angelo, ci mancherai per sempre e sarai per sempre amata. Potrai anche essertene andata fisicamente, ma l'impronta delle tue zampe sulla mia vita non svaniranno mai».

Il dolore

L'ereditiera inoltre ha confessato: «Sto soffrendo così tanto che sono sotto shock. L'ho avuta per così tanto tempo, non posso credere che se ne sia andata. Sono così distrutta».