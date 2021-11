Paris Hilton, le nozze con Carter Reum: anello Cartier e 11 abiti da scegliere per la cerimonia

Paris Hilton, la modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista americana, (è la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton il cui patrimonio è stimato in circa 800 milioni di dollari) e Carter Reum, autore, imprenditore e venture capitalist Usa, fondatore di M13 Ventures, società di investimenti, convolano oggi a nozze. I fan vogliono sapere tutto sul matrimonio ma per ora le notizie non sono molte. Le ultime stories immortalano Paris in un centro di bellezza di Beverly Hills. Carter Reum aveva chiesto la mano della bella ereditiera lo scorso febbraio. «Quando trovi la tua anima gemella, non solo lo sai. Lo senti», aveva scritto a riguardo Paris in un post su Instagram. «Ho detto sì. Non c’è nessuno con cui preferirei restare per sempre», aveva aggiunto poi condividendo con i suoi followers la proposta di matrimonio.

Quello tra Paris e Carter è un amore recente, ma i due si conoscono da molti anni, ben 15. Galeotti sono stati i mesi della pandemia. A riguardo Paris Hilton aveva lasciato delle dichiarazioni a People. «Il lato positivo è che posso stare con i miei animali domestici e con il mio ragazzo. Ci siamo avvicinati così tanto. La quantità di tempo che abbiamo trascorso insieme è quella che normalmente richiederebbe cinque anni», aveva detto commentando il suo fidanzamento. Da non dimenticare le sue dichiarazioni rilasciate a Vogue appena dopo la proposta.«La nostra relazione è alla pari, ne è valsa assolutamente la pena», aveva detto riguardo l’uomo che ha fatto tornare a battere il suo cuore.



L’ereditiera e l’imprenditore si prometteranno dunque oggi amore eterno. L’evento sarò interamente ripreso e diventerà una docuserie dal titolo “Paris in Love”. La bella ereditiera ospite al Jimmy Fallon Show aveva spiegato circa la docuserie: «Volevo che i miei fan vedessero che ho trovato il mio principe azzurro e il mio lieto fine da favola». Per quanto riguarda l’ormai famoso anello di cui si parla da tempo, Carter si è rivolto a Jean Dousset, il pronipote del gioielliere Louis Cartier, che ha confezionato per l’occasione un pegno d’amore dal taglio smeraldo personalizzato, contraddistinto da una fascia in oro bianco, su cui sono incastonate diverse pietre preziose. Lo stesso Jean Dousset lo ha definito un «anello che sembra essere illuminato dall’interno». Secondo gioiellieri esperti, varrebbe circa 2 milioni di dollari.

Per quanto riguarda l’addio al nubilato, Paris Hilton ha tenuto un maxi party a Las Vegas a tema “pink”, in compagnia della sorella Nicky e delle amiche più strette. Si sa che è stata la sorella di Paris, Nicki Hilton, ad occuparsi della scelta della location, del cibo e delle partecipazioni. La cerimonia del matrimonio si svolgerà oggi in una chiesa a Beverly Hills, e i festeggiamenti dureranno per tre notti: con un primo party nella tenuta del defunto nonno di Paris, Barron Hilton, un secondo sul molo di Santa Monica e un terzo (in costume) in una location ancora top secret. Tanti gli invitati celebri, come Nicole Richie, Kris Jenner e Kim Kardashian. Per quanto riguarda la lista nozze, tra i possibili regali spiccano un vaso Baccarat da quasi 5 mila dollari e una ciotola di Lalique da 3.000 dollari. Per quanto riguarda invece il vestito, sembra che Paris non abbia ancora deciso: ha a disposizione undici abiti tra i quali scegliere, ma secondo il Daily Mail quasi sicuramente andrà all’altare con una creazione di Valentino.