Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Fregene, romantica promessa: «Alla fine je l'ho fatta»

Durante la loro permanenza nella casa del Gf Vip, Paolo Ciavarro aveva promesso a Clizia Incorvaia che l'avrebbe portata a Fregene (spiaggia molto frequentata dai romani) a bere «una birretta al tramonto».

A causa dell'emergenza covid, però, il romantico appuntamento è stato rimandato. Per tre mesi, Paolo e Clizia sono rimasti separati, lui a Roma e lei in Sicilia. Poi lui l'ha raggiunta nella sua terra e adesso finalmente Paolo è riuscito ad adempiere alla promessa.

Pochi minuti fa, l'ex gieffino ha postato sul suo profilo Instagram una romantica foto in cui sono ritratti lui e Clizia con una «birretta» in mano al tramonto in spiaggia a Fregene. «Alla fine je l’ho fatta: Fregene 🍻». Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Finalmente nel posto del vostro cuore, tutto è iniziato grazie a Fregene». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: 24 Giugno, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA