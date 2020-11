Paolo Brosio, chi è la fidanzata Maria Laura che ha 42 anni di meno

Quarantadue anni di differenza: lei modella dal fisico mozzafiato, lui giornalista redento che per sua stessa ammissione «ha perso il pelo ma non il vizio». Sono Maria Laura De Vitis, 22 anni, e Paolo Brosio, 64, una coppia che già sta facendo discutere. Lei è seguitissima su Instagram, di professione modella, vive a Milano, ha una passione per i viaggi e la moda in un'intervista dalla D'Urso ha dichiarato: «Io e Paolo abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione e non. Momenti religiosi e carnali. L'ho conosciuto quest'estate in un momento difficile della mia vita, io non sono credente, e per lui è una missione. L'ho conosciuto a un evento della sua Onlus dove facevo l'hostess».

Brosio ha alle spalle un matrimonio con Serenella Corigliano. Nel 2004 ha sposato Gretel Coello, modella cubana da cui ha divorziato quattro anni dopo le nozze. Ma Paolo è molto riservato e tiene molto a proteggere la sua privacy e quella delle persone che frequenta: tanto che non è mai stato confermato ufficialmente, ma avrebbe avuto un legame anche con Ania Goledzinowska, nota modella polacca. Lei assicura: «Lo aspetterò quando uscirà dalla casa». E al Gf Vip come si comporterà Brosio?

