Paola Turci e l'amore con Francesca Pascale: «L'ho conosciuta a un mio concerto, avevo un'altra idea di lei»

Oggi sono felicemente sposate. Paola Turci, moglie di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha raccontato l'inizio della loro storia d'amore ospite di Alessandro Cattelan nel programma ‘Stasera C’è Cattelan’ su Rai Due. «Ci siamo conosciute ad un mio concerto», ha raccontato la cantautrice che ha ammesso di dover ringraziare Francesca Fagnani che intervistò la Pascale su Il Fatto Quotidiano. «La lessi questa intervista e rimasi colpita» ha detto «Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato “però dai guarda, pure carina e intelligente”. Diceva cose che condividevo».

Il primo incontro





Parlando poi del loro primo incontro la cantante ha raccontato: «Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Ho fatto qualche pantomima e poi ho fatto un concertino chitarra e voce e poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità». Un fuoriprogramma che ha colpito.