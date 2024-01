Paola Cortellesi si gode il successo dopo il suo film: gita in famiglia e baci nel borgo incantato

Paola Cortellesi si gode il successo da regista con la sua famiglia: il marito Riccardo Milani e la figlia Laura.

Una storia piena d'amore che ormai dura da vent'anni. Per Paola Cortellesi è un momento magico. Sia professionalmente come in amore. L'attrice e regista è stata paparazzata per le strade del pittoresco borgo abruzzese di Pescasseroli per mano al marito, il regista Riccardo Milani e abbracciata alla loro figlia Laura, che tra pochi giorni compirà 11 anni.

Paola Cortellesi in love

Un amore paparazzato dal settimanale Diva e Donna. Uno di quelli che non conosce età. Infatti nonostante la Cortellesi e Milani stiano insieme da più di 20 anni, «tra loro la sintonia e la passione almeno stando a questi scatti - scrive Diva e Donna - sono ancora fortissime: si tengono per mano e si baciano sotto gli occhi della loro bambina».

«Riccardo è più grande di me, ha 65 anni, quindi appartiene ancora a un’altra generazione - ha detto recentemente la Cortellesi - Ma fa parte di tutta quella schiera amorosa e amorevole di uomini che ogni giorno fanno grande attenzione a quel che dicono, che si interrogano e si fermano: ah, forse questo non è giusto». E l’amore tra Paola e Riccardo non è solo nei baci che si scambiano a favore di obiettivo ma anche negli sguardi pieni di complicità e da quella voglia continua di condividere insieme ogni momento. Eccolo qui il riscatto di Delia, la protagonista del film in cui ha esordito come regista, "C’è ancora domani".

Il film da record

Un successo inaspettato ma continuo. Lo dicono i numeri. nonostante "C'è ancora domani" sia uscito nelle sale ormai a ottobre, continua a macinare numeri da record al botteghino: è stato il primo titolo nazionale per incassi nel 2023, con un box office di circa 35 milioni di euro, e con oltre 5 milioni di spettatori si è confermato come il film più visto dell’anno passato in Italia, superando addirittura colossal internazionali del calibro di Avatar - La via dell’acqua.