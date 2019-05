Paola Caruso, parla il presunto padre biologico: «Non sono io e lei non mi interessa»

di Ida Di Grazia

Dopo aver ritrovato la madre biologicasogna di incontrare anche il padre. Il nome non è stato ancora rivelato, ma si tratta di un ex giocatore del Catanzaro che la redazione diha ritrovato. La risposta dell'uomo però non è stata positiva:Dopo aver conosciuto la madre, Immacolata,ha scoperto anche chi è suo padre biologico. Si tratta di un ex calciatore del Catanzaro che però non ha mai saputo niente della sua nascita. Il nome non p stato rivelato, la redazione dilo ha rintracciato, l'uomo però ha negato tutto categoricamente: «All'epoca ho avuto tante storie di pochi mesi, ma non ho mai conosciuto Immacolata. Magari ha frequentato più di un calciatore,».A queste parole lette dalla D'Urso Imma si infuria: «Non si doveva permettere di dirmi una roba del genere, deve avere il coraggio di dirmele in faccia. Queste accuse sono ridicole. Non avrei mai voluto una roba così, avrei preferito andarci a parlare io di persona».La telenovela quindi continua, intanto su twitter sonoe su tutti spiccano i nomi di due ex calciatori:, ex bomber del Catanzaro che si è trasferito nella Sampdoria e, centrocampista, passato poi all’Asti.