Paola Caruso in lacrime per il figlio: «Non camminerà mai più, è colpa mia. Porterà un tutore per tutta la vita»

Paola Caruso in lacrime a Verissimo. La showgirl ha ripercorso insieme a Silvia Toffanin la vicenda di suo figlio Michele, di soli 4 anni, rimasto paralizzato nella parte bassa del corpo a causa di una puntura male eseguita da un medico durante una vacanza in Egitto. Il piccolo riesce a camminare solo con un tutore e, probabilmente, non recupererà mai la completa mobilità degli arti inferiori. Fra le lacrime Paola Caruso ha raccontato: «Il piede purtroppo non lo muove e non ha sensibilità al lato esterno della gamba. A questo punto non possiamo aspettare ancora perché si sta storcendo il piede e anche l'anca perché il bimbo non cammina bene. Lui è sempre col tutore, senza non può stare, anche se la gamba ha ripreso a muoversi».

Come sta il figlio di Paola Caruso

Il popolare volto Mediaset ha aggiunto: «Un dolore così solo una mamma lo può capire. Il danno fatto è permanente e l'unica cosa che possiamo fare è un intervento che però ha una riuscita massima del 60% e non è sicura. Mio figlio dovrà portare il tutore per sempre».

Paola Caruso: «Non riesco a perdonarmelo»

Quello che Paola Caruso sta vivendo è un autentico dramma, per il quale prova forti sensi di colpa: «Era sano, era completamente sano. Io non riesco a perdonarmi quel giorno che dissi sì a quella puntura del medico. Come faccio a spiegargli che dovrà portare il tutore per sempre. Soffro in una maniera indescrivibile. Lui sta pagando una cosa che ho deciso. Ora Michele è psicologicamente indurito, a quattro anni è già provato dalla vita, non è spensierato». La vicenda ha scosso profondamente anche Silvia Toffanin, incapace come la Caruso di trattenere le lacrime durante il duro racconto.