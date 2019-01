Paola Caruso, lettera choc a Domenica Live: «Mi hanno augurato di perdere il bambino»

di Alessio Esposito

Non c'è pace per. La showgirl, che fra un mese diventerà mamma, sta vivendo una gravidanza piuttosto complicata a causa della battaglia mediatica con il suo ex - e padre del bambino - Francesco Caserta. In una lettera letta in diretta a Domenica Live dal'ex concorrente di Pechino Express ha rivelato che la sorella di Caserta le avrebbe addirittura augurato di "perdere il bambino e morire io stessa".Parole molto pesanti, che hanno turbato la stessa D'Urso che ha improvvisamente interrotto la lettura della lettera dicendo: “C’è un limite a tutto, mi dispiace ma questo non lo dico“. La lettera, indirizzata dalla Caruso proprio alla conduttrice di Domenica Live, recitava: "Cara Barbara tu e il tuo pubblico vi siete presi a cuore la mia storia, ma c’è ancora qualcosa che ho taciuto. Tra un mese diventerò mamma e sarò una ragazza madre. Nonostante questo sono ancora bersaglio di accuse da parte del padre del bambino e della sua famiglia. Ecco perché è giusto che tutti sappiano quello che ho subito e che sto subendo"."A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa - prosegue Paola Caruso nella lettera - Ancora mi rimbombano in testa la parole della sorella del padre di mio figlio. La sera che mi ha cacciata di casa mi ha augurato di perdere Michelino, di perdere suo nipote. Ti auguro di perdere il bimbo per il dolore che provi, mi disse. Può una donna augurare questo ad un’altra? Può una zia augurare questo a suo nipote? Il padre di mio figlio non ha mai speso una parola in mia difesa, neanche quando un suo amico ha chiaramente scritto...". A questo punto la D'Urso ha smesso di leggere, visibilmente turbata dal contenuto di una lettera che, corrispondente alla realtà o no, racconta la sofferenza di una giovane donna in procinto di diventare madre.