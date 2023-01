Paola Caruso dimessa dall'ospedale: «Ho bisogno di riposo». Che malattia ha il figlio Michele? I dettagli che non sono sfuggiti ai fan

Paola Caruso è stata dimessa dopo il ricovero in ospedale. «Finalmente a casa con il mio amore». Lo fa sapere lei stessa ai suoi fan su Instagram. La showgirl ha avuto un crollo psicofisico dopo aver scoperto che suo figlio Michele era ammalato. «Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata». Con una Instagram story, Paola Caruso aveva fatto sapere così di essere stata ricoverata ai suoi fan.

Paola Caruso dimessa dall'ospedale

L'ex Bonas di Avanti un altro, ha scoperto da poco di una malattia che ha colpito il figlio e non sta attraversando un periodo facilissimo. «È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime». Poi i messaggi degli haters che l'avevano accusata di festeggiare il Natale nonostante le condizioni di salute incerte del figlio. E lei aveva replicato a suon di "vergognatevi".

Il ricovero

Poi il crollo, è stata ricoverata due giorni fa in ospedale, ma ora sembra la situazione sia rientrata. Finalmente a casa con il mio amore... Ho bisogno di tanto riposo ... grazie a tutti per le chiamate e i messaggi... ci rimetteremo presto siamo la forza l'uno dell'altro».

Che malattia ha il figlio?

Paola ha cresciuto suo figlio da sola. Ha a lungo accusato l'ex compagno di averla abbandonata sua durante che dopo la gravidanza. Non ha voluto parlare della malattia del figlio la showgirl ma alcuni suoi followers hanno intuito che potrebbe trattarsi di un problema neurologico e la stessa ex Bonas pare confermarlo. In una foto un utente commenta: «Ma non vedete che posta foto con il bambino sempre in braccio, che ne sappiamo noi se avrra avuto qualche problema neurologico, lei parlava che il bimbo aveva bisogno di terapie», un'osservazione a cui Paola ha risposto: «Persona intelligente», lasciando intendere che il problema di salute è proprio di quella natura.

In un successivo video di Paola e Michele mentre camminano un'altra persona fa notare come il bimbo non riesca a mettere bene le gambe, confermando un problema che potrebbe essere di natura neuologica. Paola intanto continuna a far sapere di voler lottare con tutte le sue forze per far stare bene il figlio e di fargli pesare il meno possibile questa brutta situazione in cui si trova. E c'è chi, senza voler fare il detective, è dalla sua parte. «Invece di focalizzare tutta la vostra attenzione nel cercare un disagio, osservate quanta bellezza, energia, cura può esserci in qualunque persona amata!!!»