Paola Barale e il sesso occasionale: «In attesa di quello giusto, mi diverto con quelli sbagliati»

«La vita da single non è poi così male». Paola Barale si gode l'imminente partecipazione a "Ballando con le stelle" e si racconta, svelando alcuni retroscena del privato: «Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati», le sue parole al settimanale F.

Paola Barale a Ballando con le stelle

L'ex di Marco Bellavia, adesso sotto i riflettori per il caso GF Vip, a 55 anni non ha paura di restare sola: «Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci», dice. A Milano, dove gira solo in monopattino («ho venduto auto e moto») si divide tra allenamenti in palestra e progetti. Per ora, l'amore non è uno di questi, a meno che non capiti. E chissà che Ballando con le stelle, dove già in passato sono scoccate scintille, non possa trovare qualcuno. Il suo partner di ballo sarà Roly Maden.

Il passato

«Sia Gianni Sperti che Raz Degan con me si sono dimostrati allo stesso identico modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità, di lealtà, di complicità, di comprensione”, ha confessato in una delle sue ultime interviste sul loro conto», ha detto.