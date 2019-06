Pamela Prati, il legale replica alla D'Urso sulla questione cachet: «I 66 mila euro? Ecco cosa erano...»

Continua la battaglia tra Pamela Prati e Barbara D'Urso. Dopo che la conduttrice tv ha affermato serenamente che il motivo dell'assenza della showgirl al programma Live non è la D'Urso era nell'eccessivo cachet chiesto, la Prati risponde attraverso il suo avvocato Irene Della Rocca. Barbara aveva spiegato che la produzione era stata contattata dai legali della Prati chiedendo la possibilità di replica: «Io sono stata molto felice di questo, perché è un sacrosanto diritto. Hanno specificato che la replica sarebbe stata a titolo assolutamente gratuito», aveva affermato la D'Urso dicendo però che dopo qualche giorno le cose erano cambiate e che invece Pamela «non sarebbe scesa dalla macchina a meno che non le avremmo dato una cifra, una cifra molto molto alta, si parla di decine di migliaia di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il legale di Pamela ha replicato con una lettera inviata a FanPage in cui conferma la volontà di replicare da parte della sua assistita ma precisa che la cifra richiesta dalla, che ammonta a 66mila euro, è riferita a delle immagini della cliente, andate in onda, per le quali però non era stata firmata la liberatoria: «Per una serie di volontari fraintendimenti, o di mancanza di comunicazione tra le varie parti coinvolte, la richiesta di risarcimento danni per la mancanza della liberatoria sulle immagini di precedenti partecipazioni a Live, per diffide già inoltrate da tempo al programma, è diventata, almeno per il pubblico, una richiesta di cachet da parte della signora. La mia cliente non ha richiesto alcunper la sua eventuale partecipazione alla trasmissione Live, soprattutto aveva chiesto di partecipare all’ultima puntata e quella svolta ieri non era assolutamente l’ultima puntata». Quindi il legale sostiene che laparli dima che in realtà la cifra chiesta è per altro, non per l'intervista in sé.Cosa avrà a tal riguardo la produzione dida replicare?