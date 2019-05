Pamela Prati, cachet da 3mila euro per parlare del presunto matrimonio a Domenica In

di Alessio Esposito

Non c'è pace per. La Rai ha fatto sapere di aver corrisposto alla showgirl un cachet di oltre 3mila euro per parlare a Domenica In del suo matrimonio - poi annullato - con il misterioso Mark Caltagirone. La rivelazione arriva in risposta a un'interrogazione parlamentare del deputato Marco Anzaldi (Partito Democartico). «Per la partecipazione alla trasmissione in questione - scrive l'azienda di viale Mazzini in una nota - Pamela Prati ha percepito un compenso complessivo di poco più di 3 mila euro, comprensivo di una quota a titolo di sfruttamento di immagini private fornite da lei stessa».Pamela Prati è stata ospite di Mara Venier lo scorso 31 marzo. Marco Anzaldi - che ha presentato l'interrogazione parlamentare il 12 aprile - ha dichiarato: «Se la storia è falsa, la cosa è ancora più grande perché se la Rai ha dato soldi per una intervista falsa, capisce che è qualcosa di grave per i soldi miei, suoi e di tutti i cittadini». L'intervista della Prati non è più visibile su Rai Play, che sembra aver rimosso il contenuto dalla piattaforma online.