Pamela Prati, matrimonio fissato oggi. È fuggita all'estero? E spunta una presunta aggressione subita

di Simone Pierini

Pamela Prati

Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi: «, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata». Ma non solo. Si parla anche di fuga all'estero e un'aggressione subita. La vicenda non sembra aver trovato ancora la via della verità. Esiste davvero Mark Caltagirone? Pamela Prati è vittima o responsabile di questa vicenda che ha attirato le attenzione di massa?Per Giuseppe Candela di Dagospia è. È scappata sul serio? «Ah le solite malelingue», dice Candela che parla anche di una. Alle varie ipotesi circolate ha risposto su Instagram: «Continuate, tanto solo questo sapete fare».su Rai Uno questa mattina è intervenuto anche Roberto D'agostino che proprio su Dagospia aveva lanciato lo scoop del. Ha ribadito ciò che è stato scritto e si è mostrato sorpreso per la mancanza di denunce legate alla vicenda. In studio era presente anche, amica di Pamela Prati, che. Non esisterebbe infatti alcuna partecipazione. Anche la location indicata per la celebrazione del matrimonio sembrerebbe non aver ricevuto acconti di nessun tipo. I soldi sarebbero stati spesi solo per i fiori.