Il matrimonio tranon c'è stato. Questa sera a. La Showgirl è stata una delle "vittime" delle due agenti Pamela e Eliana, tempo fa ha conosciuto un uomo su facebook che non è mai esistito:, racconta la Varone.«La mia storia inzia con un 'amicizia coned Eliana Michelazzo - racconta- e poi sono successe varie cose. Avevamo un bellissimo rapporto, mi sembravano sincere, poi Eliana un giorno mi presenta il cugino del marito, ma virtualmente. Si chiamava David Lorenzo Coppi. Cominciamo a scriverci via facebook, io non vedevo l'ora la sera di parlarci. Per tre o quattro mesi è durata questa storia, ogni volta che chiedevo di vederci succedeva una tragedia».Sia gli ospiti diche la padrona di casa le chiedono ripetutamente perchè non abbia mai raccontato questa storia. «Non ho denunciato perchè ero fragile, avevo paura. Questo ragazzo non esiste Pamela ed Eliana hanno rubato questa foto a chissà chi. Per uscire da questa storia è stato difficile. Ad un certo punto ho avuto molta paura,».