Pamela Prati, ecco di chi era la foto mostrata a Verissimo: ​«Mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone»

La sua foto è stata spacciata per quella di Mark Caltagirone Pamela Prati la mostrò a Silvia Toffanin , nella famosa puntata in cui la conduttrice di Verissimo provò a stanare con domande incalzanti la soubrette per avere le prove dell'esistenza del fantomatico fidanzato. Lui nella realtà è Marco Di Carlo, manager dello spettacolo totalmente estraneo alla vicenda del Prati-gate. Per la prima volta si è mostrato in tivù rilasciando un'intervista a Storie Italiane su Rai 1. «A mia insaputa mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone», racconta Di Carlo.