Pamela Prati si sposa? A 48 ore dalla data il mistero è sempre più fitto

di Silvia Natella

Un ultimo post però ha tenuto accese le speranze

si sposerà? A 48 ore dalla data del presunto matrimonio che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'Italia del gossip, ci si chiede se la showgirl sarda convolerà a nozze con il fantomatico imprenditore Mark Caltagirone. Lei stessa aveva annunciato, partecipando a varie trasmissioni televisive, che si sarebbe sposata l'8 maggio con l'uomo della sua vita. Una storia degna della trama di una soap opera, ma manca poco al giorno della verità.e Mark Caltagirone sposi? Si o no?La vicenda ha catalizzato l'attenzione dei giornali e dei talk show. In molti hanno accusato la showgirl del Bagaglino di mentire solo per farsi pubblicità. Del resto la Prati non è nuova a colpi di scena simili. Anche in passato ha annunciato matrimoni che sono stati poi prontamente annullati. Dasono intervenuti anche membri del suo staff. Durante la trasmissione”, inoltre, la conduttrice Mediaset ha sentito al telefono il futuro sposo, che per giustificare la sua assenza ha parlato degli accordi con “Verissimo”, programma condotto dache ha l’esclusiva del matrimonio.Il giallo si è infittito quando sono circolate le voci di un rinvio e la Prati ha reso privato ilLa colpa sarebbe stata dell'esposizione mediatica subita dalla coppia in questi giorni, tra accuse, montature e retroscena gossippari.di vederla con la fede al dito. «Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce sul mio conto. Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv. Buon sabato a tutti», ha scritto.