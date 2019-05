«Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati». L'annuncio choc su Instagram

di Emiliana Costa

Mark Caltagirone

Pamela Prati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Sono queste le poche parole con cui il presuntoIl misterioro ex fidanzato di Pamela avrebbe annunciato la rottuta in un post su Instagram. A rivelarlo il sito 361magazine.La scelta, come avrebbe spiegato l'inafferabile Mark,. L'uomo avrebbe aggiunto che spiegherà tutto «nelle sedi opportune».Solo ieri seraera stata ospite di. L'ex volto del Bagaglino si era rifiutata di rispondere a ulteriori domande sulla vicenda, lasciando lo studio. E oggi l'epilogo.