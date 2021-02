«Così ho scoperto che il mio fidanzato ha messo incinta un'altra»: la strana campagna dell'influencer per San Valentino

Un'influencer non può fare a meno dei social. La 28enne di Los Angeles Paige Woolen ha raccolto su Instagram molte storie di tradimenti condivise dagli utenti. Decine di followers hanno risposto all'invito: c'è chi ha scoperto la doppia vita del fidanzato dai suoi messaggi su Instagram. «Aveva una seconda moglie», si legge in uno dei post. E ancora: «Ho scoperto che ha messo incinta un'altra ragazza». Una collezione di storie che arriva alla vigilia della festa degli innamorati San Valentino.

APPROFONDIMENTI ROMANTICO... Belen Rodriguez incinta, Antonio Spinalbese e il primo post social...

Paige ha scelto di incoraggiare i suoi followers a condividere le loro storie di rottura sui social media con la promessa di ripostarle sul suo account. Dozzine di persone le hanno inviato storie in cui spiegavano le modalità con cui hanno scoperto un ex traditore. Una donna ha capito che il suo ragazzo aveva un secondo profilo Instagram, dove condivideva le foto di se stesso e di sua moglie. Altri utenti hanno raccontato di essere stati scaricati tramite Instagram. Un uomo ha rivelato che la sua ragazza gli aveva detto in modo brutale che era finita perché aveva incontrato un altro. Un altro ha ammesso di aver rotto con una ragazza perché faceva errori di ortografia.

Come riporta il Daily Mail, Paige Woolen ha accumulato 257.000 follower sul suo account Instagram personale, ma la modella gestisce anche un account separato - @dudesinthedm - dove rivela i commenti che riceve dagli uomini. Prima di San Valentino, Paige ha deciso di lanciare una nuova campagna, #dumpedinthedm, attraverso la quale ha chiesto alle persone di condividere le loro storie di rottura su Instagram.

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA