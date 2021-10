Myriam Catania e Quentin Kammermann, l'amore a Oggi è un altro Giorno: «Viviamo da mia zia Simona Izzo, abbiamo imparato...»

Myriam Catania e Quentin Kammermann ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Myriam Catania e Quentin Kammermann, pronti a trasferirsi in Francia, per ora vivono a casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

“Oggi è un altro giorno”, Myriam Catania e Quentin Kammermann di nuovo insieme

Myriam Catania e Quentin Kammermann ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme dopo una separazione lampo. Pronti a traferirsi in Francia, per ora vivono a casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi: «Ho venduto la mia casa – ha spiegato l’attrice - sto andando a vivere in Francia e ora abito a casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Stiamo procrastinando, aggiungendo dieci giorni in dieci giorni per rimanere di più».

Myriam Catania è figlia della gemella di Simona Izzo, Rossella: «Il fatto di parlare con lei è molto bello perché non è mia madre e quindi con lei discuto meglio. Con mamma c’è il conflitto perché lei deve dirti cosa fare, Simona mi dà consigli e non mi tratta come quindicenne. Non ci sono però cose che ho detto a una e non all’altra perché la nostra famiglia è un villaggio».

Quentin Kammermann ha parlato della sua relazione con Myriam e di come impara dai loro attuali padroni di casa: «Siamo tornati insieme, ci si prova, bisogna avere un progetto comune da creare ogni giorno. Simona e Myriam si assomigliano molto, cerco di capire da Ricky come comportarsi, come gestire una donna di questo livello, con questa energia. Bisogna lasciar passare tempo, stare zitti ma io sono ancora un po’ troppo impulsivo, devo evitare il conflitto».