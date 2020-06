Non è la D'Urso, Elena Morali insulta Simona Izzo in diretta: «Sei famosa solo per i tuoi mariti». Ospite a Live non è la D'Urso Elena Morali avrebbe dovuto parlare della sua storia con Luigi Favoloso e del rapporto con la madre dell'ex di Nina Moric, ma la puntata prende una piega del tutto inaspettata.

Volano parole grosse a Live non è la D'Urso. Elena Morali risponde in un modo piuttosto violento a Simona Izzo che in collegamento aveva scherzato sulla vita amorosa della Morali che parte all'attacco: «Ma lei che ne sa - replica la Morali - io ho fatto dieci anni di Colorado! Parla di me, ma lei è diventata quella che è solo per i mariti che ha avuto, una vita con un regista e prima con un cantante famoso, facile così ». La Izzo che di certo non ha bisogno di essere difesa risponde :«Io ho fatto anche altro, ho solo detto che lei sta qui in tv solo per parlare dei tuoi fidanzati», a supportare questa tesi anche Enrica Bonaccorti che si prende della "gallina" dalla Morali. L'ex pupa è davvero sopra le righe e fuori luogo, la D'Urso cerca di riportare la calma e soprattutto cerca di placare Elena che sta facendo davvero una pessima figura: «Non sono intervenuta prima perchè Simona si sa difendere da sola, ma fa parte di una storica famiglia di doppiatori, è una grande attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice. Lei e la Bonaccorti sono grandi artiste che sono in questa piccola trasmissione perchè hanno il ruolo di opinionista, che vuol dire? Che sono qui proprio per dare la propria opinione. Se la Izzo dice una cosa su di te non devi essere aggressiva e violenta. Non devi attaccare una donna che ha un’età e un curriculum invidiabile». Ma la Morali non vuole sentire ragioni, fortunatamente il tempo è scaduto e Barbara D'Urso deve chiudere la puntata.

Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 08:27

