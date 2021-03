Noemi, abito lungo e spacco vertiginoso all'Ariston. Poi l'inquadratura hot sulle scale... I Fan: «Si è visto tutto...»

Noemi , vestito blu e spacco vertiginoso. L'inquadratura hot sulle scale dell'Ariston: «Si è visto tutto...». Pochi minuti fa, la cantante romana si è esibita con il suo brano Glicine. Per la quarta serata del Festival, Noemi ha scelto un look glamour che ha fatto impazzire i social. Vestito blu con scollatura e spacco vertiginoso.

Immediati i commenti su Twitter: «Stupenda, mentre scendeva le scale si intravedeva tutto...». E ancora: «Stasera è una dea, outfit superchic». Tanti anche i complimenti per la performance: «Bellissima canzone, deve vincere». E ancora: «Voce da brividi e canzone bellissima, forza Noemi».

Nella puntata di ieri, un piccola polemica social per il duetto con Neffa. In cima alla celebre scala, Noemi avrebbe cercato la mano di Neffa per scendere, ma lui non l'avrebbe afferrata, scendendo da solo. L'azione poco galante sarebbe stata notata subito dai fan dell'interprete romana. E su Twitter piovono commenti: «Ma Neffa che non ha preso la mano di Noemi?». E ancora: «Che mancanza di cavalleria, lei cercava la sua mano e lui l'ha piantata sulle scale». Ma c'è chi ipotizza: «Non le avrà dato la mano per le misure anticovid?». In ogni caso, il duetto conquista gli utenti: «Bella interpretazione».

