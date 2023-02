Noemi Bocchi si opera: «Patologia invalidante, l'intervento mi spaventa. Ma grazie a voi ce la farò»

Dopo aver rivelato di soffrire di diastasi addominale, Noemi Bocchi annuncia sui social di essere prossima a un intervento chirurgico. «Grazie per le vostre parole di vicinanza - ha scritto la compagna di Francesco Totti su Instagram, pubblicando la foto di un'ecografia -. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di

Noemi Bocchi, preoccupazione per l'intervento

Noemi Bocchi non nasconde la preoccupazione per l'operazione che la attende: «So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata... Tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi». Ma sente anche il sostegno dei suoi follower che, dopo l'annuncio della malattia, l'hanno sommersa di affetto: «Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio». Il post di Noemi Bocchi si conclude con un messaggio di speranza: «Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza».

Cos'è la diastasi addominale

Per diastasi addominale si intende l'allargamento e l'eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale: è una patologia che solitamente colpisce le donne dopo la gravidanza, ma che può interessare anche persone sovrappeso, anziani o chi svolge un'attività fisica troppo intensa.

I principali sintomi sono gonfiore, dolore addominale, difficoltà digestive, dolori alla schiena, incontinenza. Si tratta di una condizione fisiologica, ma che può diventare patologica se l'aspetto globoso dell'addome non regredisce entro il primo anno dal parto e si accompagna ad una serie di sintomi fisici e non solo estetici. La diastasi addominale può essere trattata con intervento chirurgico: un'addominoplastica può riposizionare i muscoli retto-addominali. Alimentazione adeguata ed esercizio fisico naturalmente sono una parte fondamentale del percorso di guarigione.