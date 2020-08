Nina Moric, dura accusa contro Fabrizio Corona: «Carlos per te una macchina da soldi, merce di scambio!»

Nina Moric accusa Fabrizio Corona di sfruttare il figlio Carlos per fini economici, usandolo come “merce di scambio” e trasformandolo in una “macchina da soldi”.

Leggi anche > La vita in diretta, Andrea Delogu in lacrime per la morte di Gioele

Alla faccia della ritrovata serenità in famiglia sbandierata recentemente da Fabrizio Corona, la denuncia dell'ex compagna Nina Moric arriva direttamente dal suo account Instagram. La modella croata ha postato una foto del figlio impegnato “al lavoro”, con una scritta in sovraimpressione: “Un incubo – ha fatto sapere sul social nelle stories - Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato. Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. E’ una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio!!!!”.

Nina poi si appella direttamente a Corona: “Signore pietà. Vuoi veramente bene a tuo figlio? Ecco perché nessuno mi risponde!”.

Ultimo aggiornamento: 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA