Nina Moric piange, mistero social: «Vita mia, non vedo l'ora di vederti. Sei il mio tutto»

piange suma le motivazioni questa volta non sembrano essere dettate da tristi notizie. La modella croata ha pubblicato una storia in cui si mostra con gli occhi pieni di lacrime, mentre piange e con delle scritte che dicono: «Sei il mio tutto, sei il mio io».Mentre parla Nina dice di essere molto felice e impaziente che arrivi domani, come se dovesse arrivarle una sorpresa. Non svela nulla e non dice nomi, ripete solo di amare tanto la persona a cui si rivolge, appellandola come "il suo tutto". Il motivo di tanta gioia potrebbe essere una visita di Carlos, il figlio avuto con Fabrizio Corona che non vede da molti mesi a causa di una lunga e complicata diatriba legale.Il ragazzo, oggi adolescente, le fu tolto dalla custodia, cosa che fece cadere Nina in un profondo sconforto. Carlos vive con la nonna paterna, la madre di Fabrizio, che non ha mai avuto un buon rapporto con Nina. Potrebbe essere arrivato per la Moric il momento di vedere Carlos, forse grazie proprio all'intervento dell'ex re dei paparazzi che, dopo essere uscito dal carcere, aveva garantito alla ex che avrebbe fatto di tutto perché potesse riabbracciare il loto figlio. Promessa mantenuta? Forse Nina ce lo dirà nella prossima storia.