Nina Moric, la foto del matrimonio con Fabrizio Corona e il mistero della frase in croato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nina Moric e Fabrizio Corona, la pace è fatta. La modella croata e l'ex re dei paparazzi hanno trovato finalmente un po' di serenità dopo l'accordo in tribunale per l'affidamento congiunto del figlio Carlos. A dimostrazione del clima decisamente più disteso tra i due, una foto pubblicata sui rispettivi profili Instagram del giorno del matrimonio.Sono passati 17 anni dal matrimonio tra: era il 2001 quando la bellissima Nina arrivò in italia dalla Croazia, reduce dal successo del video la Vida Loca di Ricky Martin che la fece notare al grande pubblico e allo stesso Corona che, complice Lele Mora, riuscì a conquistarla e sposarla. Un matrimonio breve, finito nel 2007 dal quale è nato Carlos Maria. I rapporti tra Corona e la Moric sono andati sempre più degenerando, con picchi altissimi raggiunti quando Nina fu ricoverata in ospedale per l'assunzione massiccia di sonniferi.Sembrano ora lontani i tempi delle frecciatine e della lunga battaglia legale per l'affidamento del figlio e dopo aver passato l'estate insieme in Puglia per il bene del figlio Carlos, oggi non mancano le manifestazioni d'affetto tra i due ex. A sugellare la pace, una foto pubblicata su Instagram da, uno scatto vintage risalente a 17 anni fa, il giorno delle nozze. La didascalia in croato recita: «Chi sono io per giudicarti». Anche Fabrizio Corona ha pubblicato la stessa foto, commentando: «Oggi abbiamo ritrovato finalmente un pezzo della nostra famiglia… il pezzo più importante. Ti voglio bene Ninja».