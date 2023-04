GfVip, Nikita Pelizon e Matteo Diamante: amore senza fine? Il gesto che scatena il gossip

Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultima edizione del GfVip, ha ricevuto un gesto romantico che l'ha lasciata senza parole: rose rosse da parte del suo ex fidanzato, Matteo Diamante.

La vincitrice del GfVip ha sempre raccontato che negli anni passati insieme a Matteo sono stati un mix di diverse emozioni, c'è sempre stata molta passione fisica e anche molto trasporto mentale. Con il tempo però, quel trasporto è stato messo sempre più in discussione dai normali problemi di coppia, portandoli così a lasciarsi definitivamente fino a non parlarsi. E ora, cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo...

Il gesto romantico per Nikita Pelizon

Le rose sono i fiori dell'amore, simbolo di un sentimento ardente e sono ottime per sedurre. E Nikita lo sa bene; d'altronte, la modella si è sempre mostrata grata del fatto di aver incontrato il suo ex fidanzato dentro la Casa del GfVip, tant'è che è stato il primo a tifare per lei durante la finale del GfVip.

Ma quindi, ora, sorge spontaneo chiedersi: sarà di nuovo amore tra Nikita e Matteo? Non ci resta che aspettare. Se son rose...