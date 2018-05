Nicoletta Romanoff incinta all'ottavo mese, al mare col pancione e il fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FREGENE -. Quarto figlio in arrivo per. L’attrice, discendente degli Zar di Russia èed è stata sorpresa sulla spiaggia di Fregene, sul litorale romano, per approfittare di una giornata di sole.Pancione da ottavo mese, Nicoletta è accompagnata dall’attuale compagno con cui è fidanzata da 3 anni,, manager di una squadra di rugby.Per Nicoletta è appunto il quarto figlio in arrivo: una bambina, Maria, è nata dal suo rapporto con Giorgio Pasotti mentre altri due figli sono nati da una precedente relazione.