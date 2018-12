Nicole Minetti, nuova vita: l'ex igenista dentale vende creme rassodanti Video

di Mario Ajello

Una cremina per rassodare cosce e glutei fatta con ananas, zenzero e finocchio marino. Costo complessivo, 89 euro. Un filo esoso. Ai tempi, con centomila lire, Wanna Marchi ti dava tre confezioni urlando «d'accordoooo!». Ma la Marchi non è la Minetti. Lei, Nicole, l'ex igienista dentale di Silvione, la bellissima delle "cene eleganti" con lap dance e bunga bunga, ora fa le creme per il corpo. Ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha presentato la linea "Body Sculpt by Nicole".



«Negli anni ho provato di tutto», confessa l'ex showgirl di Colorado, «integratori, vitamine, creme anticellulite, ma non ero mai soddisfatta. Allora ho pensato: perché non fare una linea tutta mia?». Eccola: si tratta di comprare due prodotti e di allenarsi 3-4 volte a settimana seguendo una mini guida di esercizi focalizzati su addome, glutei e gambe. «Il risultato è assicurato», giura la Minetti. E chissà se Ruby Rubacuori, la nipote di Mubarak, si unirà all'impresa Olgettine forever.

© RIPRODUZIONE RISERVATA