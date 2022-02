Nicole Kidman in versione "collegiale" su Vanity Fair, bufera sul web: «Irriconoscibile, perché l'hanno conciata così?»

Chioma estremamente fluente, microtop e la minigonna del momento, quella a vita extrabassa della collezione primavera-estate di Miu Miu indossata ultimamente anche da Emrata e Chiara Ferragni. Nicole Kidman posa in versione collegiale per la copertina di Vanity Fair nell'annuale Hollywood edition. Quarant'anni di carriera, 80 film all'attivo e una nomination all'Oscar per la sua interpretazione di Lucille Ball in Being the Ricardos, l'attrice ammicca aprendo un cancello dorato (quello di Hollywood, si presume). Ma lo scatto sembra non aver convinto i più e da ieri rimbalza di social in social tra commenti e frecciatine.

Follower indignati su Instagram

«E' un'attrice affermata con una nomination all'Oscar, perché l'hanno conciata come una liceale? Non bene», è il commento più gettonato sul profilo della rivista. «Una donna talentuosa e bella... lei, non questo outfit», ci si indigna su Instagram. Qualcuno non riesce proprio «a cogliere il concetto dietro tutto ciò» e in tanti si dicono «scioccati che abbia detto di sì a una cosa del genere». Per molti è «incredibile che una delle attrici più prolifiche di Hollywood sia ritratta come una scolaretta con look striminzito. Chi ha pensato che fosse una buona idea?». Teoricamente è stata Katie Grand, la stylist delle star che si è occupata dello styling per il numero speciale di Vanity Fair. Ma secondo qualcuno c'è (pure) lo zampino di Photoshop. «Sembra che abbiano incollato il suo viso sul corpo di qualcun altro», si indigna il web: «Che tristezza, non la riconosco nemmeno».

Le ragioni della scelta

«Dopo 40 anni di recitazione, Kidman spiega di approcciarsi a ogni ruolo come se fosse appena uscita dalla lezione di teatro», si legge nell'articolo. Sarà per riflettere questa freschezza che è stata ritratta con il look del momento, in effetti più in stile Britney Spears degli Y2k che anni d'oro di Hollywood? Sarà per affermare la libertà di vestirci come ci pare a 16, 35 o 54 anni? Photoshop o meno qualcuno (forse a ragione) sottolinea: «L'età (54 anni ndr) non conta. Sta benissimo, e se vuole indossare quell'outfit a chi importa?». Se il tentativo era rompere l'Internet, possiamo dire che è riuscito.