Ira social su Niccolò Bettarini a Verissimo: "Basta interviste ai figli dei vip"

Domani su canale 5 😉 Un post condiviso da Niccolò Bettarini (@mr_bettarini) in data: Gen 5, 2018 at 8:04 PST

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho vissuto i momenti più difficili del rapporto tra i miei genitori, ma non ho mai smesso di credere che ci saremmo riuniti e che saremmo stati ancora una famiglia». Così Niccolò, primogenito di, ha raccontato le vicende dei genitori a 'Verissimo', ospite della conduttrice Silvia Toffanin. Un'intervista che però non ha lasciato troppo soddisfatti i telespettatori.LEGGI ANCHE ---> CARLA BRUNI A 'VERISSIMO': "SE SARKOZY MI TRADISCE LO AMMAZZO" Essendo il maggiore dei figli della coppia,ricorda bene i momenti di crisi del matrimonio tra Stefano e Simona. Oggi, però, quei giorni difficili sono solo un lontano ricordo: «I momenti migliori sono arrivati e anche i miei fratelli sono più felici».Niccolò, 19 anni, racconta anche l'emozione di vedere iballare insieme sul palco del Maurizio Costanzo Show, nel novembre scorso: «Dopo tutti questi anni, e nonostante tutti i problemi, i miei non si sono mai persi sul fatto di essere genitori. Per noi figli ci sono sempre stati e per noi hanno sempre risolto i problemi in maniera civile».Suil figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è seguitissimo ed apprezzato da un pubblico per la maggior parte femminile: «Al momento non sono fidanzato, ma non penso troppo alle ragazze: sono più concentrato sui problemi che ho al ginocchio. Vivo, studio e mi alleno a Londra e, come mio padre, vorrei diventare un calciatore professionista».Sia su Facebook che su Instagram i post relativi all'intervista di Niccolò Bettarini hanno attirato pesanti critiche da parte dei, che chiedono meno spazio per i figli dei vip appena diventati maggiorenni. C'è chi vorrebbe storie vere di gente comune e chi, a gran voce, ha chiesto nuove interviste agli attori de 'Il Segreto'.