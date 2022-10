Tinto Brass smentisce Orietta Berti: «Un ruolo in un mio film? Non ricordo di averglielo mai proposto»

Avrebbero dovuto lavorare insieme. O forse no. Dopo la sorprendente rivelzione di Orietta Berti, che al Gf Vip ha raccontato di avere ricevuto un'offerta da Tinto Brass per recitare in un suo film, arriva la smentita, con beneficio del dubbio, del regista, che candidamente ammette di non ricordare di averle mai proposto una parte.

Orietta Berti senza veli: «Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda»

Tinto Brass smentisce Orietta Berti: «Non ricordo di averle mai proposto un ruolo per uno dei miei film»

«Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film. Lei è una professionista e non dubito che sia vero quello che dice – dichiara ad AdnKronos Tinto Brass, replicando alle parole della cantante –. L'aneddoto che ha raccontato mi ha molto divertito».

Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, la cantante ha spiegato infatti che una volta a rispondere alle telefonate di Brass fu la madre, dicendole 'c'è quello che fa tutti quei film sporchi'. «Dalla parole di Orietta Berti credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare – prosegue –. Ho cercato di avere anche Patty Pravo in una delle mie pellicole ma invano. Mia moglie Caterina qualche giorno fa ha trovato in archivio il bozzetto di un costume realizzato per Loredana Bertè ma non mi viene in mente per quale film fosse…nella mia carriera ho fatto tantissimi provini e ne ricordo uno anche ad Adriano Pappalardo».

Anche Barbara Bouchet disse di no a Tinto Brass

Orietta Berti non è stata l'unica a rivelare un retroscena su Tinto Brass. Stando alle parole di Barbara Bouchet, anche all'ex ballerina il regista chiese di recitare una parte, nel celebre «La Chiave», tra le pellicole più celebri del cineasta veneto.

«Non ricordo di averle offerto un ruolo in quel film – sottolinea Brass –. Feci centinaia di casting e proposi quel ruolo a diverse attrici prima di lei ma tutte rispondevano di no». Pare che la parte della protagonista pensò di offrirla anche a Sophia Loren, ma il marito Carlo Ponti non la prese bene: «Mi disse 'ma cos'hai nel cervello, sperma?'».

Stefania Sandrelli fu l'unica ad accettare la parte della protagonista Teresa «perché aveva capito il personaggio e aveva capito il film» evidenzia Brass. «Quando la invitai a vedere la pellicola finale ricordo che Stefania scappò senza dire una parola, prima che finisse la proiezione. Era rimasta colpita da quello che scorreva sullo schermo. Non mi ha mai dato una spiegazione per la sua fuga ma ha sempre difeso il suo ruolo e il film a spada tratta, raccontando in un'intervista di aver dimostrato 'di saper recitare anche con il culo'».

Gf Vip, Orietta Berti e il cachet: quanto guadagna a puntata