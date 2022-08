Noemi, al mare in forma smagliante: ecco le foto in costume che piacciono ai fan

Noemi in forma smagliante. Corpo scultoreo e sorriso stampato: la cantante è sempre più bella e, in costume, mostra il suo body modellato ad hoc negli ultimi anni. In Sicilia per un piccolo pit stop, Noemi si gode le vacanze e mostra ai suoi follower di Instagram alcuni scatti in costume che colpiscono i fan.

«Ferragosto, vi devo beccare ad ogni costo! Pit stop veloce e si ricomincia!» scrive a corredo delle foto a cui i follower non rimangono indifferenti. «Stupenda Noemi» scrive un utente, «Red queen» si legge ancora. Pioggia di commenti anche da parte degli amici vip della cantante che non si astengono da farle i complimenti e dall'augurarle buone vacanze.

Tra i tanti commenti, spunta quello di Mara Venier che più volte ha ospitato la cantante con cui sembra essere nata una bella sintonia. Ed ecco che zia Mara lascia un cuore rosso per salutare la sua amica Noemi. E ancora, Carl Brave, l'immancabile collega della cantante con cui ancora una volta ha ravvivato l'estate col singolo "Hula Hoop", che ha scritto sotto le foto «Dajeee!».