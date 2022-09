Mastrota sposa la sua Floribeth a Bormio: la cerimonia e la chiacchierata con la ex moglie Natalia Estrada prima del «sì»

Giorgio Mastrota ha finalmente sposato la sua Floribeth. Il fatidico «sì» è arrivato sabato 17 settembre, dopo 11 anni di fidanzamento. La cerimonia si è tenuta a Bormio, nella Valtellina, dove i due vivono ormai da tempo. Il pranzo con amici e familiari è stato organizzando in un agriturismo, poi la festa si è spostata al Beclub.

Assente Natalia Estrada, ex moglie di Mastrota (ma con la quale è rimasto in buoni rapporti), con cui il re delle televendite ha una figlia. «Ormai facciamo vite distanti - ha raccontato a "Chi" Mastota -. Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì».

La cerimonia e gli invitati

«Siamo entrati alle sei del pomeriggio e alle nove di sera ci sembrava già l'una di notte. I bimbi erano gasatissimi e gli adulti pure», ha raccontato. L'emozione dell'arrivo della sposa sull'altare lo racconta così: «Quando l'ho vista entrare e passare in mezzo a tante facce amiche che non vedevo da un po' mi sono emozionato e qualche lacrimuccia è scappata. Un classico». Giorgio Mastrota non ha avuto nessun invitato Vip alle sue nozze. «Non ho tante frequentazioni nel mondo della tv, i miei amici sono quelli storici, dell'università, del tennis. Avrei invitato Patrizia Rossetti, mia compagna di televendite, ma era impegnata con una nuova avventura tv (GF VIP, ndc)», ha detto.

L'amore per Floribeth

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sono sposati dopo 11 anni d'amore e due figli, Matilde e Leonardo. «La nostra non è stata una scelta sull'onda dell'innamoramento iniziale come potrebbe essere per una coppia 20enne - dice il presentatore -. Entrambi quando ci siamo messi insieme abbiamo pensato questa è la donna/l'uomo della mia vita, ma con beneficio d'inventario. Poi dopo 8 anni, due figli, la gestione di una famiglia allargata che all'inizio è stata più complicata, la scoperta di avere tante cose in comune, è stato un po' come dire "Ora ci crediamo davvero che possa essere per sempre, sia con il cuore che con la testa, non è solo una speranza"».