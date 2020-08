Giorgia Meloni conquistata dalla pizzica: il ballo scatenato con Crosetto

Giorgia Meloni scatenata, con tanto di fazzoletto rosso, a ballare la pizzica in Valle d'Itria, in occasione di una pausa dal tour elettorale per la regione, a sostegno di Raffaele Fitto, candidato presidente di Puglia.



Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, non ha saputo resistere al richiamo del tamburello e si è data alle danze, di bianco vestita e con fazzoletto d'ordinanza, accompagnata da un Guido Crosetto, anche lui rapito dalla musica tradizionale della zona.

Ultimo aggiornamento: 18:17

