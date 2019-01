Gaia Lucariello, la moglie di Inzaghi e il "trucco" sui social: sempre sulle punte per sembrare più alta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il marito è toppo alto, basta alzarsi sulleè la moglie dell’ex calciatore oggi allenatore della Lazio,, che misura oltre un metro e ottantacinque centimetri d’altezza e nonostante lei non sia certo “sottomisura” sembra costretta ad utilizzare quest’accorgimento mentre viene immortalata negli scatti che poi finiscono su instagram.Alcuni internauti forse sin troppo attenti infatti hanno notato l’attitudine della bella signora Inzaghi, che spesso si alza sulle punte al fine di sembrare più alta: nulla di grave nel mondo social, dove fotoritocco e filtri vari regnano, ma la rete come al solito non perdona.Gaia e Simone si sono sposati a luglio del 2008 a Montalcino, a Castello Banfi, dove a vestire i panni del testimone di nozze dello sposo è stata l’ex fidanzata Alessia Marcuzzi, dalla quale l’allenatore della Lazio ha anche avuto un figlio, Tommaso. La festa ha contato circa 200 invitati tra vip e sportivi come Filippo Inzaghi, Alberto Aquilani con Michela Quattrociocche, Giampaolo Pazzini e Silvia Slitti, Roberto Baronio, Ignazio Abate e Claudio Lotito.