Fabrizio Corona, vacanze in Sardegna con Carlos: baci roventi e topless per la fidanzata Sara

Vacanza roventi per Fabrizio Corona e Sara Barbieri prima delle nozze, che dovrebbero arrivare entro fine estate. Il settimanale Chi li ha paparazzi mentre si scambiavano baci roventi nelle acque della Sardegna. Una vacanza piena di passione, dopo quella già trascorsa a Capri. La 22enne Sara si mostra in topless e, senza nascondersi, abbraccia e bacia Corona. Con loro, c'è anche il figlio Carlos Maria che, come emerge dalle stories di Corona, sembra spensierato insieme alla coppia.

APPROFONDIMENTI IN SICILIA Fabrizio Corona e il figlio Carlos, brindisi in Sicilia: «Alla... IN COMUNITA' Fabrizio Corona: «Tra cinque anni divento presidente del...

Leggi anche > Chiara Ferragni, le prime notti con Fedez: «Non potevamo sfiorarci...». Il dettaglio inedito

Luna di miele anticipata per Fabrizio Corona e Sara Barbieri, le foto della fuga d’amore in Sardegna https://t.co/7fgXbXIwKx — TV Italiana in Diretta (@KritereCom) August 3, 2022

Questa volta, infatti, i futuri sposi hanno scelto la località di Poltu Qualtu. E tra piscina, baci pieni di passione e abbracci, sembra che fra Sara e Carlos Maria sia nato un bel rapporto. In una story, infatti, la fidanzata di Corona scherza con Carlos e scrive "La persona più pura che conosca".

Nonostante tra Sara e Corona ci sia una notevole differenza di età, l'ex re dei paparazzi è sicuro che sia proprio lei la donna giusta con cui convolare a nozze. E, quindi, non si aspetta altro che il grande giorno.