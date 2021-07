"Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto consapevolmente. La verità è che non mi pento di nulla". Così parla Fabrizio Corona durante la presentazione che si è tenuta ieri a Milano del suo nuovo libro "La cattiva srada" edito da Mondadori.

"In questo mondo - afferma l'ex re dei paparazzi - sono entrato in punta di piedi poi l'ho plasmato. Ho fatto sì che i sentimenti e la morale fossero cancellati per interessi cinici. Quel mondo l'ho plasmato a mia immagine e somiglianza".

Il libro è un viaggio nel passato di Corona, a partire dall'infanzia. Una vita rovesciata. "Come un liceale di buona famiglia - si legge sull'account di Mondadori - diventa Corona: tatuato, processato, carcerato. La cattiva strada. C'è l'infanzia in Sicilia, il tuffo di testa nella piscina vuota, l'adolescenza a Milano, le tentazioni, la fascinazione per il mondo dello spettacolo, i soldi facili. Le donne più belle del mondo. Nina e Belén. Lele Mora. E soprattutto c'è il padre: Vittorio Corona, per Fabrizio un modello da emulare, un esempio, un giudice. Perché è proprio il padre, solo lui, che Fabrizio cerca di rendere orgoglioso, ed è solo da lui che Fabrizio si lascia giudicare".



Abbandonato i lcompleto da intellettuale,Fabrizio Corona lascia spazio ai mille tatuaggi e ad un post che ha tanto il sapore di una pubblicità.



Questa mattina sulla sua pagina Facebook, Corona ha postato una foto in cui è disteso sul letto e sul petto è poggiata una barretta proteica della dieta Tisanoreica ideata da Gianluca Mech, imprenditore veneto ed ex concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.